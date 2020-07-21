Бахтияр Мусаев о состоянии здоровья Бахрама Багирзаде: В лечебный процесс внесены изменения

БАКУ /Trend Life/ - Состояние здоровья Бахрама Багирзаде оценивается как средней степени тяжести, сознание ясное, на протяжении недели находится на спонтанном дыхании, сказал сегодня Trend Life заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя по лечебным вопросам Бахтияр Мусаев.

“Пациент активен, сам садится и встает, совершает передвижения по палате и коридору реанимационного отделения, пользуется телефоном. Единственное, что немного беспокоит - со вчерашнего вечера произошло повышение температуры тела. В связи с этим в лечебный процесс внесены определённые изменения“, - отметил врач.

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из другой больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к аппарату ИВЛ, улучшения не было достигнуто. Поэтому пациент был также подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Первого июля он был отключен от аппарата ЕКМО и был подключен только к аппарату ИВЛ. Неделю назад был отключен от ИВЛ.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

(Автор: Вугар Иманов)