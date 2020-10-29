Каждый гражданин Азербайджана преисполнен высокого духа патриотизма - народная артистка Айгюн Самедзаде (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Высокий дух патриотизма живет в каждом гражданине Азербайджана. Об этом, в рамках очередного выпуска видеопроекта АМИ Trend "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah", сказала известный композитор, музыковед, доктор философии по искусствоведению, народная артистка Азербайджана Айгюн Самедзаде.

По словам Самедзаде, в каждом из нас живет абсолютная и безграничная вера в Победу. Мы демонстрируем силу нашего государства, единение с Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Азербайджана, Президентом Ильхамом Алиевым, с нашей доблестной армией.

Народная артистка подчеркивает, что на протяжении всей своей жизни мы будем благодарны славной азербайджанской армии за освобождение наших исконных земель от оккупантов. Наша доблестная армия, во главе с Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Азербайджана, пишет нашу новую историю.

Композитор подчеркнула, что создала два произведения, посвященных победе Азербайджана, в которых отражена сплочённость, а также безграничная благодарность Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Азербайджана и нашим мужественным военнослужащим.

(Автор: Джани Бабаева.)