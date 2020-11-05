Азербайджанский солдат армянским матерям: Не отправляйте своих детей... (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, заслуженный работник культуры Руфат Назар представил видеоролик, в котором в образе азербайджанского солдата он призывает армянских матерей не посылать своих сыновей на бессмысленную смерть, сообщает Trend Life.

"Карабах - это исконно азербайджанская земля, и свидетельством этому есть множество достоверных исторических источников, а не выдумок армянских псевдоисториков и их прихвостней. Я уже не говорю о территориальной целостности, которая признана всем мировым сообществом. С неимоверным счастьем встречаем вести об освободительной миссии нашей армии, с огромным почтением провожаем шехидов и гордимся нашими героями, преклоняемся перед родителями, которые воспитали таких сыновей. Армянский народ стал заложником фашисткой хунты и военно-политического режима их страны, который посылает на бессмысленную бойню своих граждан. Для нас же это Отечественная война и битва за родную землю, как это было в 1941-1945 годах, когда наши деды воевали против фашистов, так и мы сегодня боремся с армянскими оккупантами. Поэтому в ролике использовал композицию "Священная война", ставшую гимном защиты Отечества в те годы, а также кадры 1941-1945 годов и начала 90-х, когда армянскими оккупантами было захвачено 20 процентов территории нашей страны. Большая просьба обратить особое внимание на последние титры ролика. Наше дело правое, мы победим!", - сказал Trend Life Руфат Назар.

На протяжении около 30 лет Армения удерживала под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, в результате армянской агрессии более миллиона азербайджанцев стали беженцами. Власти Армении все это время игнорировали принятые Совбезом ООН четыре резолюции о выводе своих оккупационных сил с территории Азербайджана. Начиная с 27 сентября этого года ВС Армении, грубейшим образом нарушая нормы и принципы международного права, Женевские конвенции и резолюции Совета безопасности ООН, требования объявленного гуманитарного режима прекращения огня, умышленно взяв на прицел мирное население Азербайджана, наносят ракетные и артиллерийские удары по находящимся далеко от зоны конфликта городам и районам страны, среди которых Гянджа, Барда. Тертер и другие. В результате военных преступлений Армении более 90 погибших и 400 раненых, множество детей, стариков и женщин, разрушены более трех тысяч домов и гражданских объектов. Для пресечения дальнейшей агрессии и постоянных провокаций с армянской стороны ВС Азербайджана ведут освободительную борьбу по восстановлению территориальный целостности страны, в результате чего освобождены города и села Физулинского, Джабраильского, Зангиланского, Ходжавендского, Губадлинского районов и т.д..

(Автор: Вугар Иманов)