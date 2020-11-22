Агдам: до и после – факты армянского вандализма! Посмотрите, какой был прекрасный город, и что от него осталось (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Очередным фактом армянского вандализма является город Агдам и его регион, который с 23 июля 1993 года находился под оккупацией армянских ВС и фактически стал городом-призраком. Вынужденными переселенцами стали около 130 тыс. человек, около шести тысяч стали шехидами. Город был освобожден 20 ноября 2020 года. Вернее, всё, что от него осталось… Агдам был разрушен армянами до основания. Сегодня здесь только опустевшие улицы, поросшие бурьяном, и руины разрушенных зданий.

Британский журналист, автор исследований по современному Закавказью Том де Ваал в своей книге «Чёрный сад» пишет: «После того, как в 1993 году армяне захватили Агдам, они постепенно, улицу за улицей, дом за домом, разнесли город по кирпичику. Полуразрушенные дома заросли чертополохом и куманикой». Город, который когда-то имел население в 28 000 человек и был знаменит своими садами, полностью разрушен, за исключением Джума мечети, построенной в 1868 -1870 годах архитектором Кербалаи Сефи-ханом Карабахи. Сама мечеть тоже находится в ужасном состоянии. Осквернив мусульманскую святыню, армяне здесь держали скот. В 2008 году журнал Lonely Planet назвал Агдам «Кавказской Хиросимой».

Один из крупных городов Карабахского региона, Агдам был основан в XVIII веке у восточного подножия Карабахского хребта. Здесь создатель Карабахского ханства Панахали хан в первой половине XVIII века построил для себя имарет (дворец) из белого камня, который был виден из окрестностей. В честь этого за населенным пунктом и закрепилось название Аг дам – «белый дом». В 1828 году получил статус города.

Агдамский район был хорошо известен пищевой промышленностью и сельским хозяйством, действовали множество предприятий и заводов, многочисленные учебные заведения, техникумы, медицинское и музыкальное училища, драмтеатр, исторические памятники, образцы культуры и архитектуры, районная библиотечная сеть из более 200 филиалов.

В Агдаме был расположен известный на весь бывший Союз единственный Музей хлеба, который был создан в 1983 году. Здесь имелись экспонаты, относящиеся к античности и средневековью. Среди экспонатов, собранных в Агдамском музее хлеба, имелись окаменелые образцы древних зерен, редкие виды зерновых культур, многочисленные ценные книги, рукописи и другие материалы по развитию хлебопашества, древние сельскохозяйственные орудия: соха, простой и зубчатый серп, каток для измельчения зерен, ручная мельница и др. Самыми древними экспонатами музея были окаменелые зерна пшеницы, относящиеся к VII тысячелетию до нашей эры. Снаряд, сброшенный армянами 12 августа 1992 года, положил конец деятельности Агдамского музея хлеба, 1500 экспонатов музея были уничтожены огнем. Также был разрушен известный Агдамский чайный дом и единственный стадион в Агдаме «Имарат», где играл ныне известный на международной арене футбольный клуб «Карабах».

Более того, в течение всего периода оккупации армяне проводили незаконные археологические раскопки на захваченных территориях, и увезли найденные экспонаты в Армению.

Музыка мугама, традиционная для Карабахского региона, является важной частью музыкального наследия Агдама; в городе располагалась школа Агдамского мугама, где выступал ансамбль «Карабахские соловьи». Среди известных исполнителей мугама Гадир Рустамов, Мансум Ибрагимов, Назакет Теймурова, Сахавет Мамедов, актер Джейхун Мирзоев, ученый Закир Мамедов и другие.

Среди частично разрушенных памятников истории и культуры: относящееся ко II тыс. до н.э. поселение Узерликтепе недалеко от города Агдам, храм VI века, а также гробница и каменные памятники XIV века в селении Кенгерли, мавзолей Гутлу Сары Мусаоглу 1314 года в селении Хачындербенд, относящееся к XVIII-XIX векам наследие Карабахского ханства крепость Шахбулаг, дворец и усыпальницы ханской династии.

(Автор: Вугар Иманов)