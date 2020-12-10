Информационный час, посвященный шехиду Гасанаге Ширвани (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центральной библиотеке Централизованной библиотечной системы Хазарского района имени Ф.Кочарли организован информационный час, посвященный шехиду Гасанаге Ширвани, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного Управления культуры города Баку.

Гасанага Ширвани родился 23 апреля 2002 года. Учился в средней школе № 218 имени Рашида Бейбутова Хазарского района. В 2020 году он приступил к прохождению военной службы.

Первого октября Гасанага Ширвани героически погиб в боях на Муровдагском направлении, возвысившись на вершину шехидства.

В память о шехиде представлен видеоролик, где читатели библиотеки продекламировали стихи, посвященные шехиду.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)