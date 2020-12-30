Памяти врача и научного деятеля Гюльнары Мамедовой: Когда теплом согреваются людские души... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Врач - милосердная профессия. Врач - это человек, готовый посвятить себя служению людям. Он берет на себя огромную ответственность за великое чудо - человеческую жизнь. Именно от профессионализма медиков зависит, встретим ли мы следующий день. Врач – это даже не профессия, а определённый и достойный образ жизни, теплом которого согреваются людские души. Это одна из самых замечательных, благородных, гуманных, и востребованных на Земле. Трудно переоценить значение медицины в жизни человека и человечества в целом. Каждый человек должен избрать ту профессию, которая соответствует его природным способностям и наклонностям, тогда он будет работать, как говорится, не за страх, а за совесть. Любимому делу человек отдаёт все силы, всю энергию, все знания, и тогда это дело будет выполняться лучше, отдача будет больше. Неудивительно, что от представителей самой гуманной профессии ежедневно, ежечасно требуются верность профессиональному долгу, человеческая и нравственная стойкость. Всеми этими качествами, безусловно, обладают медицинские работники. Своим бескорыстным трудом, высоким профессионализмом, удивительной способностью сострадать людям они нашли искреннюю любовь всего населения.

Такой личностью была доктора философии по медицине, гинеколог, специалист по УЗИ, директор клиники "Ömür" Гюльнара Мамедова, которую безвременно забрала беспощадная пандемия коронавируса.

Выпускница Азербайджанского государственного медицинского университета за годы своей деятельности она вылечила многих людей, благодаря применению современных медицинских технологий личных разработок даровала радость материнства женщинам в казалось бы уже в самых безнадежных ситуациях. Важным событием в ее жизни стало открытие в 2002 году медицинского центра "Ömür", в который собрала одних из лучших врачей в стране, применяла передовые технологии лечения в различных сферах. Именно здесь впервые в Азербайджане стала проводиться денситометрия (УЗИ костной ткани), УЗИ плода в режиме 4Д, благодаря этому стало возможным своевременное выявление пороков на ранней стадии беременности. К лечебным процедурам присоединилась первая в Азербайджане большая гемотрансфузия как метод озонотерапии. С 2005 года была введена традиция проведения скрининговых обследований населения в летнее время, когда в городе остаётся в большинстве своём неимущая часть населения, чтобы никто не оставался в стороне от обследований. Деятельность центра привлекла внимание международных организаций - в 2006 году в Цюрихе (Швейцария) была присуждена премия “Actualidad”. В 2007 году за интеграцию традиционной и нетрадиционной медицины была удостоена приза “Uğur” и т.д. Долгие годы клиника "Ömür" была единственной частной клиникой, служившей базой для Азербайджанского медицинского университета. Вместе с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности была разработана программа по использованию технического потенциала клиники в качестве базы для студентов факультета инженерии медицинского оборудования.

Особое внимание уделялось научной деятельности, регулярно проводились семинары, врачи отправлялись для повышения квалификации в зарубежные медицинские центры. Доктора получали научные и медицинские звания, удостаивались национальных и международных призов. Научные сотрудники и диссертанты являются постоянными участниками международных конференций, конгрессов, выставок по всему миру.

Гюльнара Мамедова была участником многих научно-практических конференций в России, Турции, Иране, Германии, Казахстане, Грузии и других странах, частым гостем на телеканалах, автором научных работ и практических пособий по репродуктивному здоровья, гинекологии, акушерству, ультразвуковому обследованию и т.д., занималась перспективы инженерии биомедицинских технологий.

Гюльнара Мамедова говорила, что труд людей в белых халатах - это высокое служение на благо народа. Верность своему делу, самоотверженность, высокий профессионализм и милосердие – отличительные черты медицинских работников. Врач должен одинаково душевно и трепетно относиться ко всем больным, независимо от настроения больного, его социального статуса, от тяжести его заболевания. Он должен не бояться ухаживать за такими больными, от которых сам может заразиться смертельной болезнью. Врач должен быть самоотверженным, быть всегда на посту, независимо от времени суток и даже тогда, когда он сам болен. Врач должен уметь быстро принимать решение и не бояться брать ответственность за это решение на себя. Спокойствие, уверенность и профессионализм врача передаются больному и помогают ему выздороветь. Также необходимо быть любознательным и трудолюбивым, все время расширять свои знания, чтобы применять современные методы лечения и пользоваться новейшими открытиями медицины.

Труд никогда не пропадает и дело Гюльнары Мамедовой продолжит ее дочь, молодой талантливый медик, выпускница лечебно-профилактического факультета АМУ, практикант немецких клиник, обладатель международного сертификата по гинекологии-онкологии Тансу Мамедзаде.

(Автор: Вугар Иманов)