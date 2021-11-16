Искренне влюбленная в Азербайджан! Казахская писательница представила в Алматы "Карабах. Долгая дорога домой" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Алматы (Казахстан) прошла презентация книги известного писателя Насихи Кенжиной "Карабах, долгая дорога домой", представленная на русском языке, сообщила Trend Life автор издания.

Насиха Кенжина на протяжении многих лет свою деятельность посвящает нашей стране, очень активна в социальных сетях, СМИ и телеканалах, всегда поддерживала справедливую позицию Азербайджана по освобождению оккупированных территорий страны, в период 44-дневной Отечественной войны постоянно выступала с резкими осуждениями армянской агрессии. Эти строки лишь малая часть того, чтобы выразить, насколько Насиха Кенжина искренне влюблена в Азербайджан! И эта любовь взаимна!

Насиха Кенжина родилась в 1960 году в Самарской области. Общественный деятель, публицист, писательница, поэтесса, член-корреспондент Международной академии наук России по экологии и биоресурсам, вице-президент Республиканского общества дружбы Азербайджана и Казахстана. Автор десятка публикаций, литературных произведений и книг, среди которых есть посвященные Азербайджану - "Баку - глазами казахстанки", "Дети-жертвы войны, геноцида, террора, насилия, пожара...." о Ходжалинском геноциде. Член Союза журналистов Казахстана, член Союза журналистов Азербайджана. Почетный гражданин Казахстана, член Палаты аудиторов и Палаты профессиональных бухгалтеров Казахстана. Отмечена медалями и орденами Казахстана, России и Азербайджана. С 2019 года представитель Национального фонда "Деде Горгуд" и международного журнала Azərbaycan dünyası (World of Azerbaijan) в Казахстане.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители культуры и науки, диаспорских, этнокультурных центров и общественных организаций. Мероприятие было организовано Республиканским общественным объединением "Ассоциация азербайджанцев Казахстана". Вечер открылся минутой молчания в память о шехидах Карабахской войны.

Книга "Карабах, долгая дорога домой" создана при поддержке посольства Казахстана в Азербайджане, Национального фонда "Деде Горгуд", международного журнала Azərbaycan dünyası и Национальной культурной автономии азербайджанцев Оренбуржья.

"Эта книга о Карабахе, о Карабахской войне, об Отечественной войне азербайджанского народа за освобождение своих исконно исторических земель, признании целостности территорий Азербайджана. Книга была начата 8 ноября 2020 года – в День освобождения города Шуша, который стал Днем Победы Азербайджана", - отметила автор.

Книга посвящена всем жертвам армянского террора, невинно убитым детям, тем, кто не вернулся и пропал без вести, тем, кто остался жив, всем шехидам, отдавших свои жизни ради освобождения оккупированных земель. Всем живым, кто прошел этот ад. И отважным матерям, воспитавших настоящих героев своей страны и вдохновивших на эту долгожданную Победу! Книга посвящена победоносному Верховному главнокомандующему, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву!", - отметила Насиха Кенжина.

В издание включена история Азербайджана с древних времен – правления основателя Карабахского ханства Панах Али хана, судьбы азербайджанского Карабаха в составе Российской Империи и СССР, рассказывается о том, как этот регион был оккупирован армянскими агрессорами в начале 90-х, о Черном январе в Баку в 1990 году, Ходжалинском геноциде 1992 года. Подробно дана хроника вооруженных столкновений Карабахской войны с 90-х годов XX века до апрельских боев за Карабах 2016 года и второй Карабахской войны осени 2020 года. Отдельно отмечается роль отважных воинов Азербайджана в освобождении страны от оккупантов.

В книге можно найти стихи о Шуше, Азербайджане, жертвах Ходжалы и другую информацию, связанную с историей Карабаха. По мнению автора, об этом каждый должен знать.

"В Казахстане проживает 130 национальностей. И каждый человек должен знать историю не только своей страны и своего народа, своего языка, но и других народов, с которыми мы жили и живем сплоченно и были солидарны во всем. Сейчас Азербайджан - мощная страна, она выдержала почти 30-летнюю оккупацию и вернула свои исторические земли. Последняя Отечественная война показала, кто есть кто. И Азербайджан был не один, его поддерживали страны и народы. Мы всегда будем вместе! Это мой подарок азербайджанскому народу в честь первой годовщины Победы в Отечественной войне. Азербайджан, Карабах, Шуша - это моя боль, моя любовь и сострадание к братской республике и ее народу", - отметила Кенжина.

Выступившие отметили большую значимость этой книги для Азербайджана и Казахстана, благодаря которой еще более широкая общественность знает правду о Карабахской войне. Гостям была представлена концертная программа, блюда азербайджанской кухни. Презентацию книги планируется провести в Баку.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)