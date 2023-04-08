Как заботиться о своем здоровье? В Баку прошла встреча с Александром Мясниковым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Центре творчества Магсуда Ибрагимбекова состоялась встреча с известным российским врачом-кардиологом и телеведущим Александром Мясниковым, сообщает Trend Life.

Александр Мясников в этом году отмечает свое 70-летие, и этот возраст ему явно не дашь. Энергичен, ведет здоровый образ жизни и советует, как в современном мире при всех его сложностях и неправильным питанием, экологией, стрессами и т.д. все же сохранить здоровье.

На вечере под названием "О самом главном" Александр Мясников рассказал об интересных случаях из своей насыщенной врачебной практики, поделился новостями медицины и пообщался с публикой, отвечая на многочисленные вопросы, развенчивая мифы и давая простые советы о том, как заботиться о своем здоровье и улучшать качество жизни.

Он родился в семье потомственных врачей, и династия Мясниковых берёт начало в XIX веке. В городе Красный Холм Тверской области даже существует семейный музей. Выпускник Московского медицинского института имени Н. И. Пирогова, Института клинической кардиологии, Нью-Йоркского государственного университета. Работал врачом в Мозамбике, Анголе, Франции, США. Более десяти лет ведет передачи на российских каналах, среди которых "Врача вызывали?", "Полный контакт", "Доктор Мясников", "Скажите, доктор!", "О самом главном", "Спасибо, доктор!", "Святые целители" и т.д.