В Баку на Площади фонтанов начался фестиваль, организованный Азербайджанской ассоциацией аутизма (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В центре Баку на Площади фонтанов начался третий Фестиваль, организованный Азербайджанской ассоциацией аутизма при поддержке министерства молодежи и спорта, сообщает Trend Life.

В мероприятии принимают участие реабилитационные центры и спортивные клубы, работающие в этой сфере, которые ведут просветительскую деятельность о синдроме аутизма и необходимости повышения внимания к этой области. В художественной части представители искусства выступают с концертной программой. Для детей-аутистов организованы специальные игры, в том числе по теннису и бочче.

"Фестиваль имеет важное значение с точки зрения социализации детей с аутизмом, их интеграции в общество. Наша цель — подчеркнуть необходимость помогать им, повышать уровень их жизни. В обществе есть много средовых барьеров, препятствующих социализации аутичных людей. Самый главный барьер - недооценка окружающими возможностей и способностей людей с аутизмом", - сказал Trend Life председатель Азербайджанской ассоциации аутизма Эльнур Мамедли.

Детский аутизм является особым состоянием, расстройством развития. Такого ребенка отличает крайняя необычность, часто вычурность в поведении, привычках. Для того чтобы понять, что с ним происходит, представьте себе, что все, что вы ощущаете, чувствуете увеличилось или уменьшилось стократно. Легкие прикосновения могут вызывать у вас боль или, наоборот, сильный удар может остаться незамеченным. Яркая вещь, ранее привычные звуки станут пугающими, а речь человека превратится просто в мелодию. Такой ребенок может решать сложные математические задачи и быть не способным сходить в магазин или завязать шнурки. У таких детей много различных особенностей, но то, что их действительно отличает от других, это выраженные трудности во взаимодействии с другими людьми и с окружающим миром в целом. У ребенка с аутизмом, как правило, сильно искажен процесс формирования личности. Он с трудом самостоятельно идентифицирует себя со своим телом и еще с большим трудом выделяет себя из окружающего мира, что значительно искажает его взаимодействие с другими людьми. Его необходимо научить, как общаться и взаимодействовать с окружающим миром. Это очень непростая задача, в решение которой вовлекаются семья ребенка и специалисты.

(Фото – Вугар Иманов).