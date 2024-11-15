В рамках COP29 в Баку состоялась вторая встреча министров культуры высокого уровня (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках COP29 состоялась вторая встреча министров культуры по климатическим действиям на основе культуры, организованная министерствами культуры Объединённых Арабских Эмиратов, Бразилии и Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства Азербайджана.

Сначала министр культуры Азербайджана Адиль Керимли поприветствовал участников мероприятия и выступил со вступительной речью, подчеркнув важность встречи.

Генеральный директор ИСЕСКО Салим бен Мохаммед Аль-Малик выразил удовлетворение своим участием в мероприятии.

Он отметил, что влияние изменения климата на культуру постепенно усиливается: «Мы постараемся защитить наше культурное наследие для нашего будущего. На сегодняшнем мероприятии мы поговорим именно о путях выхода из ситуации».

Генеральный директор Международного центра по изучению сохранения и реставрации культурных ценностей (ICCROM) Аруна Франческа Мария Гуджрал выразила сожаление по поводу отсутствия устойчивых решений климатического кризиса. Она сказала, что, добиваясь фундаментального развития в этой области, мы должны также защищать наши собственные культуры.

Глава Исполнительного управления Сектора культуры ЮНЕСКО Дорин Дюбуа заявила, что многие образцы культурного наследия сегодня могут быть уничтожены в результате изменения климата. Чтобы предотвратить это, следует применять различные стратегии.

Председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики Фуад Нагиев рассказал о работе, проделанной агентством в направлении охраны памятников культурного наследия в нашей стране: «Очень важно передать наше культурное наследие будущим поколениям. Необходимо прилагать совместные усилия для достижения развития в этой области. Я верю, что, заботясь о культурной сфере, мы сможем оставить более зелёный мир будущим поколениям».

Посол доброй воли ЮНЕСКО, президент Национального фонда Петры, принцесса Иордании Дана Фирас заявила, что интеграция культурного наследия в вопросы изменения климата стала необходимостью: «Очень успешные мероприятия в этом плане прошли на организованной в прошлом году COP28. Надеюсь, что в рамках и этой сессии будут предприняты важные шаги в этой области».

Председатель Комитета по окружающей среде и климату сети развития Ага Хана принц Рахим Ага Хан рассказал о работе, проделанной организацией в области защиты культурного наследия. Он заявил, что защитой окружающей среды можно также внести вклад в защиту исторического и культурного наследия.

Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова отметила, что изменение климата влияет на культуру, так же, как и на многие другие сферы. Из-за глобального потепления случаются наводнения и ураганы, в результате чего историческим памятникам также грозит уничтожение.

Затем до внимания участников мероприятия было доведено обращение министра по вопросам изменения климата и окружающей среды Объединённых Арабских Эмиратов Амны бинт Абдуллы Аль-Дахак.

Был показан видеоролик, отражающий культурную повестку COP29.

Затем заседание продолжилось докладами.

Министр Адиль Керимли заявил, что работа, проделанная нашей страной в сфере зеленой энергетики, высоко оценена международным сообществом: «Мы ожидаем плодотворного результата от сегодняшней министерской встречи. Наша деятельность совпадает с деятельностью ЮНЕСКО, ИСЕСКО и других организаций. Мы признаем, что культура является важным инструментом, и ценим её роль в защите окружающей среды. Документ, который мы примем по итогам сегодняшней встречи, не только ляжет в основу нашего будущего сотрудничества, но и заложит основу для позитивных действий по борьбе с изменением климата».

Рассказывая о "Группе друзей по климатической деятельности, основанной на культуре" (GFCBCA), министр культуры Объединённых Арабских Эмиратов Салем бен Халид Аль-Кассими выразил удовлетворение увеличением числа членов организации. Он отметил, что это будет более сильный межсекторальный голос: «На этой встрече мы подчеркнём культурное измерение действий по борьбе с изменением климата. Культура и изменение климата взаимосвязаны. Я думаю, что следует больше инвестировать в исследования в этой области. Мы приглашаем все стороны к межведомственному сотрудничеству».

Далее было заслушано видеообращение министра культуры Федеративной Республики Бразилия Маргарет Менезес.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой выразил надежду, что встреча, проводимая в рамках COP29, оправдает ожидания общественности: «Изменение климата также представляет угрозу для нашей культуры. В этой области предстоит проделать большую работу. В Турции в этом направлении предпринимается ряд шагов. Мы поддерживаем инициативу Азербайджана на COP29 и всегда готовы к взаимному сотрудничеству».

Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков заявил, что с последствиями изменения климата они сталкиваются на каждом шагу. Он сказал, что культурное наследие не находится вне этих влияний. Поэтому к экологическим вопросам следует подходить очень чутко.

Он выразил удовлетворение участием в таком мероприятии в рамках престижной сессии COP29 и выразил благодарность азербайджанской стороне за организацию мероприятия на высоком уровне.

Министр национального наследия и культуры Пакистана Атаулла Тарар рассказал об ущербе, который понесла его страна в результате изменения климата. Он отметил, что в 2022 году Пакистан пережил одно из крупнейших наводнений в мире: «В результате этой катастрофы мы столкнулись с опасностью утраты нашего культурного наследия в определённых областях. Надеюсь, что мы и в дальнейшем успешно продолжим нашу деятельность в этой области с тем успехом, которого мы достигли сегодня в Баку».

Министр культуры Греции Лина Мендони поблагодарила Азербайджан за гостеприимство. Она заявила, что необходимо принять различные меры для устранения последствий изменения климата: «Нам необходимо подготовить карты рисков в этой области. "Группа друзей по климатическим действиям, основанным на культуре", должна предпринять практические шаги для заполнения пробелов в этой области. В последние годы эта группа организовала международные семинары во многих странах. Думаю, что сегодняшнее мероприятие сыграет важную роль в решении проблем в этой сфере».

Другие выступавшие представители высказали своё мнение по этой теме. Они подчеркнули важную роль, которую культура играет в климатической политике.

После выступлений был принят итоговый документ 2-й встречи министров культуры высокого уровня.

Главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, выступивший с заключительной речью, заявил, что доля культуры в климатических действиях высока. Он сообщил, что в принятом документе особо подчёркивается важность климатических мер, основанных на культуре.

В завершение участники встречи сделали памятное фото.

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