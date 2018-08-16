"Атлетико" обыграл "Реал" и третий раз в истории завоевал Суперкубок УЕФА

16 августа 2018 01:48 (UTC+04:00)

Футболисты "Атлетико" обыграли мадридский "Реал" в дополнительное время со счетом 4:2 в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла на стадионе "Лиллекюла" в Таллине.

В составе победителей отличились Диего Коста (1-я и 79-я минуты), Сауль (98) и Коке (104). У проигравших голы забили Карим Бензема (27) и Серхио Рамос (63, с пенальти).

Коста отличился на 49-й секунде, став автором самого быстрого гола в истории Суперкубка. Предыдущее достижение принадлежало полузащитнику "Севильи" Эверу Банеге, который в 2015 году отличился в матче с "Барселоной" на третьей минуте (4:5).

"Реал" выиграл два предыдущих Суперкубка УЕФА, победив в 2016 году "Севилью" со счетом 3:2, а в 2017 году - "Манчестер Юнайтед" (2:1). Всего команда четырежды завоевывала этот трофей (2002, 2014, 2016, 2017). На счету "Атлетико" три победы (2010, 2012, 2018).

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