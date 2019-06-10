Сборная Португалии по футболу стала первым победителем Лиги наций

10 июня 2019 00:50 (UTC+04:00)

Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Нидерландов со счетом 1:0 в финальном матче Лиги наций. Встреча прошла в португальском городе Порту, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мяч на 60-й минуте забил Гонсалу Гедеш.

Этот розыгрыш Лиги наций, стартовавший в сентябре 2018 года, стал первым в истории. Сборная Нидерландов стала победителем группы, в которой выступали также команды Франции и Германии, а португальцы в своей группе опередили итальянцев и поляков. В полуфинале голландцы обыграли сборную Англии, а команда Португалии переиграла швейцарцев. В матче за третье место, который прошел ранее в воскресенье, сборная Англии в серии пенальти одержала победу над командой Швейцарии.

Лига наций - новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванный заменить товарищеские матчи, команды распределены по четырем лигам - от А (самой сильной) до D (самой слабой). Турнир проходит с интервалом в два года, в каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, победители групп в лиге А выходят в полуфинал и борются за главный трофей. Победители групп остальных лиг получают повышение в классе, команды, занявшие последние места, - понижение. Кроме того, победители групп дивизионов текущей Лиги наций получат возможность побороться за участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года в случае неудачи в отборочной кампании, для них будет организован отдельный квалификационный турнир.

Сборная России, которая была определена в лигу В, заняла второе место в своей группе и не смогла пробиться в элитный дивизион.

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