Тест на коронавирус футболиста Дибалы четвертый раз дал положительный результат

Тест на коронавирус аргентинского нападающего итальянского футбольного клуба "Ювентус" Пауло Дибалы, который стал четвертым по счету, вновь дал положительный результат. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

21 марта Дибала написал в Twitter, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Позднее 26-летний аргентинец сообщил, что излечился от болезни, вызванной вирусом. В начале апреля девушка футболиста Ориана Сабатини в той же социальной сети рассказала об очередных положительных результатах тестов у нее и Дибалы.

По информации источника портала Football Italia, нападающий теперь намерен пройти более интенсивное лечение, так как в мае "Ювентус" планирует начать подготовку к возможному возобновлению сезона, который был остановлен из-за пандемии коронавируса. Сообщается, что аргентинский футболист сдаст кровь для анализа на наличие антител. Если они будут выявлены, то врачи определят дальнейшее лечение и назначат новый курс. Ранее также стало известно о двух случаях заражения среди игроков "Ювентуса" - коронавирус был выявлен у защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди.

Дибала выступает за "Ювентус" с лета 2015 года, куда он перешел из "Палермо". В составе туринского клуба нападающий провел 216 матчей и забил 91 мяч. Дибала четыре раза выигрывал трофей чемпионата Италии, три раза становился обладателем Кубка Италии и дважды - Суперкубка Италии. За сборную Аргентины футболист провел 29 матчей и забил два мяча.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему времени коронавирусом заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. пациентов умерли.