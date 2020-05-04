В "Ювентусе" подтвердили факт переговоров с "Барселоной" по поводу трансферов

Спортивный директор итальянского "Ювентуса" Фабио Паратичи подтвердил, что клуб контактирует с испанской "Барселоной" относительно переходов футболистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Комментарий функционера приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sport Italia.

"Мы постоянно на связи, не только по поводу футболистов. Обсуждаем текущие проблемы, прогнозируем ситуацию", - сказал Паратичи, комментируя предположения о переговорах по поводу возможного обмена бразильца Артура на боснийца Миралема Пьянича.

Чемпионаты Испании и Италии прерваны на неопределенный срок из-за пандемии. "Ювентус" и "Барселона" являются лидерами своих лиг.

Пьянич играет за "Ювентус" с 2016 года, в чемпионате нынешнего сезона провел 22 матча, забил 3 мяча. Артур в "Барселоне" второй сезон, в текущем чемпионате Испании на его счету 3 мяча в 16 играх.