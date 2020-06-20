"Севилья" и "Барселона" сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

"Барселона" на выезде сыграла вничью с "Севильей" в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:0, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Каталонский клуб прервал трехматчевую победную серию в чемпионате. "Севилья" не проигрывает уже седьмую встречу подряд. Последний раз клуб уступал 9 февраля в гостевом матче против "Сельты" (1:2). За этот период команда одержала три победы и четыре раза сыграла вничью.

"Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 65 очков. Идущий на втором месте "Реал" отстает на три очка и имеет матч в запасе. "Севилья" располагается на третьей строчке, имея в активе 52 очка. В следующем туре каталонский клуб примет "Атлетик" 23 июня, "Севилья" днем ранее на выезде встретится с "Вильярреалом".

Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), чемпионат Италии будет возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского чемпионата проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.