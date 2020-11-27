В Бахрейне стартует первый из двух этапов "Формулы-1" в стране

Программа 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года - Гран-при Бахрейна - стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме в Сахире, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Изначально Гран-при Бахрейна должен был пройти в начале сезона в марте, но из-за пандемии коронавируса календарь был серьезно изменен, а сам чемпионат стартовал только в июле. При этом Бахрейн примет сразу два этапа - через неделю гонка здесь пройдет уже на другой конфигурации трассы. Впервые Гран-при Бахрейна прошел в 2004 году и с тех пор не состоялся лишь раз - в 2011-м этап был отменен из-за нестабильной обстановки в стране, начиная с 2014 года гонки в Сахире проходят при искусственном освещении. Рекордсменом по победам здесь является немец Себастьян Феттель, который четырежды пересекал финишную черту первым.

Ответы на главные вопросы сезона уже даны - британец Льюис Хэмилтон и его команда "Мерседес" досрочно оформили свои седьмые чемпионские титулы. Поэтому в заключительных трех этапах сезона на авансцену выйдет борьба за четвертое место в личном зачете и третье - в Кубке конструкторов. Спор за звание лучшего пилота после гонщиков "Мерседеса" и нидерландца Макса Ферстаппена будут вести мексиканец Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт"), монегаск Шарль Леклер ("Феррари") и австралиец Даниэль Риккьярдо ("Рено"), которых на данный момент разделяет всего четыре очка. В Кубке конструкторов командам этих пилотов конкуренцию также составит "Макларен".

Задача единственного российского пилота в "Формуле-1" Даниила Квята все та же - не ударить в грязь лицом и постараться уцепиться за шанс остаться в "Альфа Таури" на следующий сезон, хоть он и невелик. На этапе в Бахрейне возобновится сезон "Формулы-2", где выступают трое россиян - Роберт Шварцман, Никита Мазепин и Артем Маркелов. Первые двое еще сохраняют шансы на титул, однако отрыв от лидера - сына семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мика - достаточно приличный и отыграть его без ошибок соперника будет крайне сложно.

Первая часть свободных заездов Гран-при Бахрейна начнется в 15:00 (GMT+4), вторая - в 19:00 (GMT+4). В субботу состоятся третья свободная практика (15:00 (GMT+4) и квалификация (18:00 (GMT+4). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой, которая начнется в 18:10 (GMT+4).