Матч "Тоттенхэма" в АПЛ перенесли из-за вспышки коронавируса

Английская премьер-лига (АПЛ) перенесла матч 16-го тура «Брайтон» — «Тоттенхэм» из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе, сообщается на сайте лиги, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча команд была намечена на 12 декабря.

«Тоттенхэм» попросил перенести матч после значительного количества положительных случаев COVID-19 среди игроков и персонала команды. Правление АПЛ приняло решение отложить игру, следуя указаниям медицинских консультантов, отдавая приоритет здоровью игроков и персонала, — говорится в сообщении АПЛ.

Ранее по той же причине был отложен матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций между «Тоттенхэмом» и «Ренном».

В чемпионате Англии «Тоттенхэм» после 14 матчей имеет 25 очков и занимает пятое место. «Брайтон» в 15 встречах заработал 20 очков и идет девятым.