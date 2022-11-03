Стало известно, почему Месси не хочет покидать «ПСЖ»

Аргентинский нападающий Лионель Месси не намерен покидать «Пари Сен-Жермен». Игрок хотел бы сначала вместе с клубом выиграть крупный трофей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Газету.Ru», сообщает в среду L.

Месси часто обсуждает со своими одноклубниками желание взять трофей с парижанами. До этого момента он не планирует покидать клуб.

Аргентинец активно вовлечен в жизнь команды. Как отмечается, главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье, отмечает интерес нападающего к тактике. Они часто общаются друг с другом. Месси также высказывает свое мнение и участвует в принятии решений команды.

Как утверждает источник, 35-летний игрок обладает большим авторитетом и часто проводит индивидуальные беседы с партнерами по команде.

Нападающий перебрался в «Пари Сен-Жермен» в августе 2021 года.

В текущем сезоне Месси принял участие в 12 матчах команды в чемпионате Франции, забил семь голов и отдал семь голевых передач. В прошлом сезоне у аргентинца было шесть голов и 13 результативных передач по прошествии 26 игр.