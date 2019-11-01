В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)

1 ноября 2019 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Holiday İnn Hotel Baku прошла церемония награждения Golden Names Awards в рамках проекта 7 Gözəl Wedding Fashion Show, организованного Pİ GROUP, сообщает Trend Life.

Гостям 7 Gözəl Wedding Fashion Show & Golden Names Awards был представлена шоу-программа и модное дефиле свадебных платьев "Beauty Time" и "Bridal Time". Golden Names Awards были отмечены общественные деятели и бизнесмены, представители культуры и искусства, медицины и индустрии моды, дизайнеры, блогеры, фотографы, СМИ и другие за успешную деятельность на протяжении 2019 года. Среди лауреатов премии исполнительница мугама, заслуженная актриса Фяргана Гасымова, руководитель благотворительного фонда "Хаят", телеведущий Гаджи Нуран Гусейнов, танцовщица Фатима Фаталиева, актриса Айнур Керимли, исполнитель Аяз Бабаев, фотограф Нариман Исмайлов, и другие. Ведущим вечера был заслуженный артист Эльнур Керимов.

Руководитель проекта – Исмаил Гасымов, автор идеи – Пярвана Мамедова, музыкальный руководитель - Dj Zaur.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Karimli Group)

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  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
  • В Баку прошло дефиле свадебных платьев и церемония награждения "Золотые имена" (ФОТО)
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