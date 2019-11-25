Azerbaijan Fashion Week – выход невесты в 40-кг платье с куклами, ранние браки и брутальность (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Музее каменной летописи состоялся заключительный третий день показов юбилейного 10-го сезона официальной Недели моды страны – Azerbaijan Fashion Week. Несмотря на проливной дождь и опасения организаторов, что из-за плохой погоды полный зал не наберется, стены музея еле вместили в себя желающих ознакомиться с восемью показами весенне-летних коллекций сезона 2020 дизайнеров из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Грузии и России, сообщает Trend Life.

Открыл день показ казахстанского бренда Nomad Homme +. Несмотря на то, что бренд позиционирует себя в качестве мужского, на подиуме также были представлены и женские look-и. Наряды свободного покроя из натурального льна с брюками длины кропфит сочетали в себе свободный дух бедуинских пустынь и флер восточного очарования.

Mak Mari в очередной раз наглядно продемонстрировала причину, по которой весь мир так любит грузинских дизайнеров. Ее коллекция сочетала в себе как нежные женственные, так и спортивные образы. Особенно дизайнеру удались брючные костюмы и комбинезоны, выполненные из кожи.

И вновь блеск кожаных изделий заполнил собой подиум Azerbaijan Fashion Week в рамках показа азербайджанского бренда Velour. Компанию ему составили исключительно женственные наряды, как для особого случая, так и на каждый день.

То, что грузины могут создавать не только спортивные образы в стиле Balenciaga, доказал показ бренда из Тбилиси Kashen, создавший на подиуме AFW атмосферу исключительной элегантности и грациозности.

Добавить ноты брутальности удалось узбекскому дизайнеру мужских костюмов Suhrob Habib. В рамках его показа гости смогли ознакомиться со всем арсеналом этого необходимого для каждого мужчины предмета гардероба. Здесь были и костюмы на каждый день, и для бизнес-встреч, и роскошные смокинги на вечер.

Вечерние женские наряды однотонных расцветок с занимательной игрой плотных и легких летящих тканей с серебряной и золотой вышивкой продемонстрировал Дом моды Shan Couture, созданный дизайнером Шукуфой Абдуллаевой. Блестящие пайетки великолепно сочетались с воланами телесного цвета, а облегающие бюстье – с объемными юбками.

Российский бренд Ayza показал еще одну грациозную коллекцию, в которую вошли наряды из гобеленовой ткани, а также из велюра и бархата, которые гармонично смотрелись с кожаными портупеями, поясами с камнями и металлическими застежками. Невозможно было не прочувствовать влияния Востока, проявлявшегося то в принте с бутой, то в удачно обыгранной версии шароваров.

Чести закрывать 10-й юбилейный сезон был удостоен молодой азербайджанский бренд Scandar, ставший главным открытием предыдущего сезонa. И если в прошлом сезоне он эпатировал публику коллекцией, посвященной душевно больным людям, то в этот раз он в очередной раз напомнил о том, что мода может быть не просто проявлением бездумного гламура, но и нести в себе активную жизненную позицию и социальный месседж. Его новая коллекция была посвящена гендерному неравенству и ранним бракам, совершаемым по принуждению. Особо важным стал тот факт, что этот показ прошел в преддверии Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, отмечаемого по всему миру 25 ноября. Кульминацией показа стал выход невесты в 40-килограмовом платье, полностью покрытым куклами в качестве знака признания женщины лишь в роли продолжательницы рода. Все зрители стали участниками настоящего fashion-перформанса, бросая под ноги «невесты» красные гвоздики.

Вместе с основной программой показов проходил ставший традиционным шоу-рум Аzerbaijan Fashion Week, который дал возможность владельцам бутиков, байерам, прессе и просто гостям Недели моды напрямую пообщаться с дизайнерами, узнать о новинках сезона, открыть для себя новые имена, присмотреть что-то новое в гардероб, минуя долгую цепочку посредников и сэкономив время на поиск.

Напомним, что в рамках первых двух дней показы коллекций дизайнеров из Азербайджана, Марокко, Алжира, Казахстана, Узбекистана и России.

Первый день - https://www.trend.az/life/style/3153267.html

Второй день - https://www.trend.az/life/style/3153411.html

11-й сезон Азербайджанской недели моды традиционно состоится в мае следующего года, и он вновь соберет все самые яркие как местные, так и зарубежные имена из fashion-мира.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Адыль Юсифов)

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