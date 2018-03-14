Гастрономическое путешествие Таира Амирасланова в Дубай - 17 дней развлечений и вкусной еды (ФОТО)

14 марта 2018 18:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Знаменитые шеф-повара из России, Казахстана и Азербайджана побывали на пятом ежегодном Дубайском гастрономическом фестивале. Ароматы Востока привлекли столичную московскую звезду авторской кухни Анатолия Казакова – шеф-повара ресторана «Selfie», который занимает 88 место в рейтинге лучших ресторанов мира; казахстанского мэтра Александра Трегубенко – телеведущего и президента Ассоциации шеф-поваров Казахстана; а также легенду азербайджанских рецептов Таира Амирасланова – генерального директора Центра национальной кулинарии Азербайджана и прославленного мастер-повара страны, сообщили Trend Life организаторы визита.

Исследовать гастрономическую карту Дубая мастера «фартука и ножа» начали с посещения традиционной фестивальной площадки Beach Canteen, расположенной вдоль береговой линии. Здесь представлено большое количество кафе и фудтраков, где можно было попробовать и местный фаст-фуд во всем его многообразии, и приобщиться к модной кухне, благодаря корнерам известных ресторанов. Сразу после, гастрономические эксперты отправились искать самые аутентичные заведения в городе. Во время тура по «Скрытым жемчужинам» поварам удалось посетить кафе Grub Shack с простой, но очень самобытной кухней в индийском стиле, а также Smat Cafe and Restaurant, знаменитое своим благоговением перед традиционными эмиратскими рецептами, которые не менялись уже много лет.

"Дубай впечатляет своим многообразием – словно все кухни мира сосредоточены в одном городе. Как будто ты оказался в центре мира – тут арабская кухня, там индийская, европейская или французская. Все что хочешь, в одном месте. По статистике, турист запоминает страну на 82% именно по гастрономической составляющей. Поэтому проведение подобных фестивалей – это прекрасная возможность показать все многообразие гастрономии и привлечь еще больше туристов, дать им возможность попробовать страну на вкус" – поделился впечатлениями о поездке Таир Амирасланов.

Дубайский гастрономический фестиваль - этот фантастический праздник вкуса, 17 дней (с 23 февраля по 11 марта) развлечений и вкусной еды, где можно было попробовать блюда многих народов и куда приезжают гурманы со всего мира. В Дубае проживают представители 200 национальностей, а количество ресторанов здесь уже превысило 5500. Мастер классы знаменитых шеф-поваров, многочисленные кафе и фуд треки, откуда доносились ароматы вкусной еды, а солнце и морской бриз заряжали хорошим настроением. Посетители смогут продегустировать кухню народов мира и последними гастрономическими трендами, включая традиционные эмиратские блюда. Гостей также ожидало много сюрпризов – фитнесс классы прямо на пляже, экскурсии, живая музыка и разные развлекательные мероприятия для всей семьи.

(Автор: Вугар Иманов)

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