15 сентября - день победы турецко-азербайджанского братства - Вугар Рагимзаде

БАКУ /Trend/ - 15 сентября - день победы турецко-азербайджанского братства.

Об этом сказал Trend член политсовета партии «Ени Азербайджан", главный редактор газеты İki sahil Вугар Рагимзаде.

Главный редактор сказал, что 15 сентября 1918 года - один из запоминающихся моментов в многовековой истории турецко-азербайджанского единства, это день, когда Баку был освобожден из армяно-большевистского плена Кавказской исламской армией во главе с Нуру пашой.

"Именно в этот день солдаты Кавказской исламской армии, освободившие подвергнувшихся армянскому геноциду азербайджанцев от бандитских дашнако-большевистских отрядов во главе с Шаумяном, в прямом смысле этого слова оказали помощь своим азербайджанским братьям. В ходе военной операции по освобождению Баку от оккупантов 1130 солдат стали шехидами", - отметил Рагимзаде.

Как сказал главный редактор газеты, массовое захоронение в Губе, которое является примером армянских зверств, - одно из сотен захоронений, появившихся в результате совершенных дашнаками убийств азербайджанцев и евреев.

Рагимзаде также добавил, что в этот период армяне осуществляли геноцид азербайджанцев в Баку, а также в других регионах страны. "Десятки тысяч невинных людей в магалах Нахчывана, Зангезура, Иревана, на территориях Губы, Нефтчалы, Загаталы, Шушы и Карабаха стали жертвами армянских зверств. 15 сентября 1918 года, которое является примером героизма Кавказской исламской армии под командованием Нуру паши, оказавшей поддержку нашим соотечественникам, сражавшимся за независимость Азербайджана, и предотвратившей геноцид азербайджанцев со стороны большевиков и армянских националистов, стал днем победы тюркского единства, примером братства. Кавказская исламская армия освободила находящиеся в руках врага Баку и другие населенные пункты от оккупантов", - добавил главный редактор газеты.

По его словам, не случайно, что прошедшие через многолетние испытания турецко-азербайджанские отношения, дружба достигли уровня стратегического партнерства, которому нет сегодня равных в мире.

Рагимзаде также отметил, что Турция прилагает усилия по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и норм международного права, поддерживает позицию Азербайджана на обсуждениях и переговорах, проводимых на международном уровне.

"Слова главы нашего государства Ильхама Алиева на церемонии открытия TANAP, оценившего его как проявление турецко-азербайджанского братства, что "Сила Турции – наша сила, и наша сила – в единстве. Мы уже много лет демонстрируем это единство. Сегодня в мире очень трудно найти другие страны, которые были бы столь близки друг к другу, так поддерживали друг друга. Турецко-азербайджанское единство, братство являются важным фактором и для наших стран, и для наших народов, и для региона, для Евразии", являются очередным примером этого единства, незыблемости солидарности. Это единство расценивается как гарант мира, безопасности в регионе. Реализуемые на основе политической воли обеих стран проекты являются большим вкладом в устойчивое экономическое развитие не только стран-участниц, но и стран мира, обеспечение энергетической безопасности. Недавний VI Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств еще раз продемонстрировалтурецко-азербайджанскую дружбу, братство", - отметил Рагимзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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