Армянское несварение - от тушёнки Григоряна и бакинского парада

У официального Еревана несварение. Причиной дисфункции стал военный парад, проведённый 26 июня в Баку в честь столетия Вооружённых сил Азербайджана. И дело даже не в том, что после увиденного на бакинском параде в Армении вдруг осознали, что безнадёжно отстали от Азербайджана в плане военной мощи, так как последнее было очевидно уже достаточно давно. Просто парад послужил неприятным напоминанием об этом.

Так, в армянских СМИ вчера прошла увлекательная новость, в которой утверждалось, что Иран отправил на парад в Баку представителей не военного ведомства, а министерства культуры. Интересно то, что любой смотревший парад мог собственными глазами наблюдать там представителей оборонных структур различных стран, в том числе и Ирана. Очевидно, что подобный обманный трюк рассчитан на тех, кто парад не смотрел или же смотрел недостаточно внимательно.

Зачем же нужны столь незамысловатые, дешёвые пропагандистские трюки? Затем, что отставание Армении от Азербайджана в военном плане с каждым годом становится всё сильнее. Особенно плохо у Армении обстоят дела с авиацией и средствами ПВО. Военно-техническое отставание официального Еревана частично нивелируется поставками из России, однако даже беглого ознакомления с открытыми источниками достаточно, чтобы понять, что ситуация становится только хуже.

«В ближайшие 5-7 лет для сохранения нынешнего боевого потенциала ПВО Армении потребуется замена ЗРС С-300ПТ/ПС и устаревших радиолокаторов, которые уже сейчас находятся на грани выработки эксплуатационного ресурса. С учётом того, что финансовое положение республики не позволяет осуществлять масштабные закупки современного вооружения, надо полагать, что это бремя будет переложено на российского налогоплательщика», – пишет российское издание «Военное обозрение».

Издание также отмечает, что хотя в армянских ВВС имеется небольшое количество штурмовиков Су-25 и учебно-боевых L-39, у страны совсем нет дееспособных сверхзвуковых истребителей и фронтовых бомбардировщиков. В то же время в последние годы можно наблюдать планомерное наращивание боевых возможностей системы ПВО Азербайджана.

Так, согласно рейтингу 2018 Military Strength Ranking, подготовленному Global Firepower, на данный момент на вооружении у Азербайджана имеется 135 летательных аппаратов против 64 у Армении. При этом у последней и вправду нет истребителей, в то время как Баку только в 2007-2011 годах приобрёл у Украины 12 МиГ-29 и четыре МиГ-29УБ. Более чем в два раза Армения отстаёт и по количеству танков и различного рода артиллерийских установок.

Можно бесконечно копаться в цифрах, сравнивать российские «Искандеры» с белорусскими «Полонезами», однако в конечном счёте войну выигрывает не столько вооружение, сколько те, кто им пользуется.

С этой точки зрения интересно взглянуть на кадры «военного парада» в Сардарапате 28 мая 2018 года. В кавычках, потому что называть эту нелепость парадом язык, или скорее рука, не поворачивается. На кадрах этого спектакля видно, как рядом с новоиспечённым премьер-министром Армении Николом Пашиняном стоит опальный Манвел Григорян с довольной от поедания тушёнки рожей. О том, кто такой Григорян и как он «поднимал» боевой дух армянской армии, не читал, наверное, только ленивый.

Внимание, вопрос: насколько хороша боевая подготовка и боевой дух вооружённых сил, в которых человек, обязанный по долгу службы их развивать, воровал всё, что попадалось ему под руку? Армянскую армию, на развитие которой у страны и так нет денег, в течение многих лет планомерно обворовывали и разваливали друзья Сержа Саргсяна по Республиканской партии. Того самого Саргсяна, который, зная о творящемся в армии беспределе, всюду твердил о непобедимости армянских вооружённых сил.

В оборонном ведомстве сменились лица, однако риторика осталась та же. Армения, вместо того чтобы понять, что гонку вооружений им не выиграть и она заведёт страну в тупик, продолжает бряцать оружием для внутренней аудитории в надежде на очередные кредиты из России и финансовые вливания из полупустого бюджета. И уже даже непонятно, что является причиной, а что следствием: быть может, гонка вооружений нужна Еревану как инструмент выколачивания денег из налогоплательщиков.

Впрочем, официальный Баку это мало волнует. Страна планомерно наращивает мощь вооружённых сил, и не за счёт кредитов «метрополии», а за счет собственных средств. К тому же в Азербайджане успешно функционирует ВПК, который в Армении имеется только на бумаге. И пока в Ереване заняты подсчётом консервов в подвалах Григоряна, в Баку не без иронии думают о том, что будут со всей этой тушёнкой делать, когда она окажется в руках азербайджанской армии.

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.