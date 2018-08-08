В Армении задержали брата экс-премьера

Служба национальной безопасности Армении обнаружила на территории бывшего механико-ремонтного завода, фактически принадлежащего экс-премьеру Овику Абрамяну, большое количество оружие, его брат задержан, сообщили передает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр СНБ.

"В рамках находящего в ведении Специальной следственной службы уголовного дела по разгону акций протеста 1-2 марта 2008 года СНБ получила сведения о том, что на территории бывшего механико-ремонтного завода в селе Мхчян, фактически принадлежащего бывшему премьер-министру Армении Овику Абрамяну и оформленного на Абика Геворяна, незаконно хранятся оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В пресс-центре отметили, что 6 августа на территории завода сотрудники СНБ и Специальной следственной службы провели обыск, в результате которого были обнаружены три ручных гранатомета, семь автоматов АК-74, две снайперские винтовки СВД, три винтовки, два пистолета и патроны.

"Амбик Геворкян и брат Овика Абрамяна - Генрих Абрамян (бывший депутат парламента – ред.) задержаны", - отмечается в сообщении.

В пресс-центре заявили, что задержанных подозревают в незаконном приобретении и хранении оружия. "Специальная следственная служба и СНБ проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для проверки источников приобретения оружия и их возможного применение во время событий 1-2 марта 2008 года", - говорится в сообщении.

Овик Абрамян занимал должность премьера Армении в 2014-2016 годах. В 2008-2011 годах он был спикером парламента, во время событий 1-2 марта 2008 года руководил предвыборным штабом экс-президента Сержа Саргсяна.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.