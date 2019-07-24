В Армении арестован фигурант

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Руководитель отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян заявил, что находившейся в международном розыске фигурант дела арестован в Армении на 40 дней.
Отмечается, что органы Армении попросили передать российских коллег дело для уголовного преследования в отношении арестованного.
Ранее полиция задержала девятого подозреваемого по делу об убийстве героя-спецназовца Никиты Белянкина в Подмосковье
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