В Армении арестован фигурант

24 июля 2019 12:56 (UTC+04:00)

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Руководитель отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян заявил, что находившейся в международном розыске фигурант дела арестован в Армении на 40 дней.

Отмечается, что органы Армении попросили передать российских коллег дело для уголовного преследования в отношении арестованного.

Ранее полиция задержала девятого подозреваемого по делу об убийстве героя-спецназовца Никиты Белянкина в Подмосковье

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