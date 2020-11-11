В Ереване произошли стычки между участниками митинга и силовиками (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Обстановка на площади Свободы в Ереване, где сторонники оппозиции проводят митинг накаляется. Произошли стычки между участниками митинга и силовиками. Пострадали уже три сотрудника правоохранительных органов. Одного из пострадавших увели сослуживцы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Несмотря на режим военного положения в Армении, оппозиция организовала митинг, протестуя против подписания руководством страны трехстороннего заявления по нагорно-карабахскому конфликту и требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

К центру Еревана стягиваются силы внутренних войск, Службы национальной безопасности. Сотрудники полиции встали стеной между участниками митинга и ее организаторами, пытаясь задержать активистов.