Грузия потратила 15 млн. лари на борьбу с нашествием мраморных клопов

На борьбу с нашествием азиатских клопов, преимущественно в сельских регионах Западной Грузии, потрачено около 15 млн. лари - заявил глава департамента растений Национального агентства безопасности продовольствия Николоз Месхи, передает "Грузия Online".

По его слова, основная часть этой суммы пошла на приобретением химикатов, а также оборудование по их распылению, кроме того, в рамках программы борьбы с клопами было задействовано 3000 человек, которые получали за свою работу денежное вознаграждение. Для них также были приобретены индивидуальные средства защиты от химического воздействия.

По словам Николоза Месхи, сейчас, в связи с наступлением холодов, клопы готовятся зимовке и ищут теплые убежища, соответственно, на несколько месяцев проблема будет решена сама собой. Борьба с клопами возобновится летом, когда они, начнут покидать места зимовки.

«Исходя из своей биологической природы, клопы уже готовятся к зимовке и ищут теплые убежища. Зимой они прячутся, их почти не видно, но весной, они снова начинают передвижение. Именно в этот период принимаемые меры должны быть максимально эффективными» - заявил он.

По его словам, весной, когда температура воздуха превысит 15 градусов, начнется постепенное возвращение клопов.