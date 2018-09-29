EIB выделит Грузии средства на строительство дорог

29 сентября 2018 13:15 (UTC+04:00)

Европейский инвестиционный банк (EIB) планирует выделить Грузии дополнительно 250 миллионов евро на строительство дорог. Об этом говорится в сообщении министерства финансов Грузии, сообщает Sputnik Грузия.

Грузия – второй по величине получатель помощи от EIB в странах Восточного партнерства. За десять лет сотрудничества с Грузией Европейский инвестиционный банк выделил стране более 1,3 миллиарда евро. Частному сектору EIB выделил финансирование в размере 215,8 миллиона евро.

Вопросы успешного сотрудничества между Европейским инвестиционным банком и Грузией обсудили глава Минфина Иване Мачавариани и вице-президент EIB Вазиль Худак.

В частности, стороны обсудили текущие проекты, которые осуществляются при помощи EIB в таких сферах, как автомобильная и водная инфраструктура, а также энергетика.

Министр финансов высоко оценил поддержку EIB, которая более 10 лет направлена на развитие в стране государственного и частного секторов, включая инновационный бизнес.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Бюджет Грузии на 2019 год увеличивается
Грузия 14:59
Темпы экономического роста в Грузии снизились
Грузия 12:21
Президент Грузии принял участие в Международном форуме мира в США
Грузия 10:11
На ГА ООН Мамука Бахтадзе выступил с инициативой проведения "Тбилисского форума"
Грузия 28 сентября 16:10
Порт Анаклия и Бакинский порт изучат новые возможности для роста рынка
Бизнес 28 сентября 13:05
Премьер Грузии заявил о поддержке со стороны США в вопросе вступления в ЕС и НАТО
Грузия 28 сентября 10:30
Лента новостей
Бюджет Грузии на 2019 год увеличивается
Грузия 14:59
В Костанайской области Казахстана объявлен тендер на приобретение бензина
Тендеры 14:46
В Кызылординской области Казахстана объявлен тендер на строительство объектов газоснабжения
Тендеры 14:39
Основателя Wikipedia хотят пригласить в Казахстан для работы с молодежью
Казахстан 14:39
Международные организации ускорят процесс регулирования рынка криптовалют
Бизнес 14:38
Проведение митинга по нагорно-карабахской проблеме ничего не решает - азербайджанский депутат
Политика 14:35
Беларусь примет участие в заседании региональной конференции ЕЭК ООН
Беларусь 14:35
Иран подчеркнул ключевую роль Нидерландов в сохранении СВПД
Ядерная программа 14:31
Кямран Шахмардан сделал себе театральный подарок на день рождения в Финляндии (ФОТО)
Культура 14:22