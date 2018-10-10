В Тбилиси соберутся художники из различных стран

Сценографы и художники Грузии, России, Азербайджана, Украины, Венгрии и Канады соберутся на Международной выставке "Тбилисская биеннале сценографии", которая пройдет пройдет в Музее истории Тбилиси им. И. Гришашвили ("Карвасла") с 11 по 18 октября 2018 года, сообщает в среду Sputnik Грузия.

Мероприятие будет содержать три части: международную выставку, серию образовательных мастер-классов "Мастерклаб" (12-13 октября) и Региональный форум молодых деятелей театрального и визуального искусства.

Грузинская сценография будет представлена на биеннале двумя выставками - творчеством Молодежного павильона и Школы дизайна Гоги Месхишвили, говорится в сообщении организаторов.

В программе "Мастерклаб" ведущие международные эксперты прочитают участникам форума лекции о сценографии, кураторстве, дизайне звука и свете, о видео, мультимедийном искусстве и визуальной инженерии.

В Региональном форуме молодых деятелей театрального и визуального искусства запланированы презентации и выступления молодых сценографов, архитекторов и технического персонала театра из Грузии, Великобритании, Сербии, России, Израиля и Нидерландов.

Как отмечают организаторы, цель биеннале - создание в Грузии нового международного фестиваля, который будет способствовать обмену информации о современных трендах в области визуального театрального искусства, укреплению международных культурных отношений и сотрудничества, а также межкультурному диалогу. Он будет направлен на поддержку профессионального развития молодых сценографов и внедрению в практику новых методологий.

Площадками мероприятия в Тбилиси будут музей "Карвасла", Государственный драматический театр имени им. Шота Руставели, Государственный университет театра и кино им. Шота Руставели, а также Тбилисская академия художеств им. А. Кутателадзе.

Организаторы мероприятия - Молодежный союз театральных деятелей имени Валериана Гуния и Национальный центр Грузии OISTAT.

Выставка проходит при поддержке мэрии Тбилиси, Национального музея Грузии, Государственного драматического театра им. Ш. Руставели, Парламентской библиотеке Грузии, а также министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.

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