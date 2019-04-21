При столкновениях в Панкисском ущелье в Грузии пострадали более 40 человек

21 апреля 2019 22:15 (UTC+04:00)

Медицинская помощь после столкновений правоохранителей и жителей Панкисского ущелья, протестующих строительство ГЭС в Грузии, понадобилась более чем 40 людям, 30 пострадавших остаются в больницах, сообщает .

По данным грузинского Первого канала, "всего в результате стычек медицинская помощь понадобилась" более чем 40 людям.

"Пострадавшие при столкновениях 30 человек остаются в Телавской реферальной клинике, среди них 27 правоохранителей, один журналист и два участника акции", - заявила директор клиники Хатуна Чониашвили журналистам.

По ее словам, состояние здоровья всех пациентов стабильное, основную часть из них выпишут в течение вечера. Хирургическое вмешательство никому не понадобилось.

Ранее МВД сообщало, что после столкновений местных жителей с правоохранителями медицинская помощь понадобилась 27 пострадавшим, среди них 12 местных жителей и 15 сотрудников спецназа, восемь полицейских были госпитализированы.

В воскресенье жители Панкисского ущелья собрались в селе Ахметского района, чтобы помешать началу строительства малой ГЭС "Хадори 3". На место прибыл глава МВД Георгий Гахария и после почти часовых переговоров с местным населением заявил, что определенное соглашение достигнуто.

По его словам, строительная компания продолжит вести консультации с жителями, и если около 90% из них будут согласны, то строительство ГЭС продолжится. Гахария также сообщил, что спецназ покидает территорию ущелья, однако полиция будет патрулировать ее для обеспечения безопасности и порядка.

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