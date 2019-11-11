Грузия возглавит Комитет министров СЕ

БАКУ /Trend/ - Грузия будет председательствовать в Комитете министров Совета Европы (СЕ) в течение шести месяцев, начиная с 27 ноября, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на "Грузия Онлайн".

Председательство будет передано Францией Грузии в Страсбурге.

Отметим, что в Совет Европы входят 47 государств, 28 из которых являются членами Европейского союза. Грузия стала членом Совета Европы 27 апреля 1999 года.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич прибыла в Грузию в связи с предстоящим председательством страны.

Бурич проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и спикером парламента Арчилом Талаквадзе.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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