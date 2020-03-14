В Грузии подтверждены пять новых случаев заражения коронавирусом
БАКУ/Trend/ - Еще пять случаев заражения коронавирусом подтверждены в Грузии, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
Информация об этом размещена на специальном веб-сайте правительства Грузии по ситуации с коронавирусом.
Согласно официальной информации, по последним данным в стране зарегистрировано 30 подтвержденных случаев заражения, 418 человек находятся на карантине и 54 в стационаре.
Ранее Грузия также приостановила авиасообщение с Ираном, Китаем и Италией.
В рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса правительство Грузии отменило большинство массовых мероприятий.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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