В Грузии подтверждены пять новых случаев заражения коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Еще пять случаев заражения коронавирусом подтверждены в Грузии, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Информация об этом размещена на специальном веб-сайте правительства Грузии по ситуации с коронавирусом.

Согласно официальной информации, по последним данным в стране зарегистрировано 30 подтвержденных случаев заражения, 418 человек находятся на карантине и 54 в стационаре.

Ранее Грузия также приостановила авиасообщение с Ираном, Китаем и Италией.

В рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса правительство Грузии отменило большинство массовых мероприятий.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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