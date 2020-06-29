Георгий Гахария: Границы будут открыты, как только это будет возможно, но с большой осторожностью

Правительство Грузии сделает все возможное для того, чтобы при первой же возможности осторожно, но открыть границы, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, комментируя вопрос переноса восстановления регулярных авиаполетов, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Глава правительства отметил, что сегодня полеты из Грузии в страны Евросоюза и наоборот не запрещены.

"Сегодня есть полеты в Берлин, Вену, Амстердам. Мы сделаем все для того, чтобы, как только у нас будет возможность, осторожно открыть границы. Каждый наш шаг, в том числе почему мы перенесли регулярные рейсы, в отличие от тех спекуляций, которые начиная от парламента распространяются некоторыми телеканалами, объясняется одной причиной - забота о здоровье наших граждан", - заявил Гахария.

Глава правительства призвал не забывать, что во многих странах региона серьезная эпидвспышка. По его словам, отношениям Грузии с Евросоюза в транспортном плане ничего не угрожает.

По словам Гахария, главной задачей является то, чтобы достижение власти и граждан в управлении пандемией было признано на международном уровне.

"Еще раз повторяю, и мне не будет стыдно, буду еще миллион раз повторять, что каждый шаг вызван и обусловлен, в первую очередь, здоровьем человека и теми достижениями, которые у нас есть. Когда в отличие от региона у нас количество случаев инфицирования измеряется однозначной цифрой, в некоторых странах их сотни ежедневно. Мы это должны учесть. Мы должны знать, что такую возможность нам дает правильное и хорошее поведение наших граждан, также эффективный контроль границ и карантинных механизмов", - подчеркнул Гахария.

Грузия откроет небо для конкретных авиакомпаний с 1 июля, несмотря на решение отложить возобновление регулярного авиасообщения до конца июля.

Евросоюз заявил, что с 1 июля открывает свои границы для граждан определенных стран, в этот список попала и Грузия.