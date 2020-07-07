В мае объем просроченных кредитов в Грузии вырос на 13,6 млн. лари

В мае 2020 года объем просроченных кредитов в Грузии вырос в сравнении с маем 2019 года до 13,6 млн. и составил 506, 2 млн. лари. В настоящее время на них приходится 1,5% от общего объема кредитов, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



Из просроченных займов 34,1% демонинированы в национальной валюте, остальные – в иностранной, преимущественно в долларах.



По словам эксперта в области банковских продуктов Давида Киквидзе, после того, как заемщики вынуждены будут начать выплачивать проценты после завершения трехмесячного моратория, связанного с карантином, следует ожидать девальвации национальной валюты.



«Рост просроченных кредитов был вполне ожидаем, так как безработица выросла, к долгам добавились проценты за 3 месяца моратория и теперь гражданам приходится выплачивать еще больше. Если в ближайшее время экономическая ситуация не начнет стабилизироваться, то этот показатель будет расти еще быстрее. И никакой льготный период не поможет, так как он всегда когда-то заканчивается и людям предстоит выплачивать свои долги. Если учесть, что по данным Национального банка 60-70% просроченных кредитов приходится на доллары, то следует ожидать дальнейшей девальвации национальной валюты» - заявил эксперт.



По его словам, сокращается также объем депозитов населения, размещенных в банках, а это значит, что люди начали тратить сбережения, которые понемногу истощатся, и в конце концов закончатся. В сложившейся ситуации граждане в основном тратят деньги на продукцию первой необходимости, и это приведет к проблемам в тех секторах торговли, которые не связаны с жизненно необходимыми товарами.



«В последнее время также следует отметить рост процентных ставок на кредиты. В частности, мае средний показатель вырос на 1, 2% и составит 13, 6%. Это тоже вполне объяснимо – сейчас банки повышением процентов пытаются компенсировать потери, которые они понесли в 3-месячный льготный период. Это в корне неправильный подход и Национальный банк должен в него вмешаться» - заявил Давид Киквадзе.



По его словам, парадокс нынешней ситуации состоит в том, что инфляция растет в период кризиса, хотя обычно все происходит наоборот – в кризисных ситуациях цены падают и инфляция, соответственно снижается.



«Это очень прискорбная реальность, которая не имеет рационального объяснения. Единственное что мы сейчас видим – это снижение цена на некоторые сезонные продукты питания, в основном овощи и фрукты, но это каждый год происходит. Понятно, что была паника, которая привела к росту цен, но в любом случае, инфляция не должна была быть такой высокой. Еще один фактор, который никак не соответствует общепринятому кризисному поведению – рестораны пытаются компенсировать сокращение числа клиентов увеличением цен. С точки зрения бизнеса это понятно, но в среднесрочной перспективе губительно, так как долго так балансировать не получится» - заявил эксперт.



По его словам, Нацбанк заявил, что высокий уровень инфляции носит временный характер, но пока не похоже, что она собирается вернуться к целевому показателю.



«Пока инфляция не сократится, цены также будут расти, и среди прочих факторов этому способствует абсурдная монетарная политика Нацбанка, программа дедолларизации, и действие жестких кредитных регуляций» - считает Давид Киквадзе.