Ограничения на полеты "Белавиа" в Грузию продлены до 15 августа

Авиакомпания "Белавиа" продлевает приостановку рейсов по некоторым направлениям, в том числе в Грузию, в связи с пандемией коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Полеты в города Грузии, Казахстана и в Вену приостановлены по 15 августа, в Ашхабад - по 1 сентября.

Приостановку полетов продлили до 28 июля в Вильнюс, Ригу и Таллин. В города России, Ташкент и Ларнаку нельзя будет улететь до 1 августа.

При этом в Ташкент авиаперевозчик выполнит разовый рейс 28 июля. Из Минска самолет вылетит 28 июля в 20:10 по белорусскому времени и отправится обратно из Ташкента 29 июля в 3:50 по местному.

Вернуть деньги или изменить дату вылета на отмененные рейсы пассажиры смогут до 31 декабря текущего года. Для этого нужно обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки.