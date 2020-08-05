В тбилисской клинике выявлены мошенники, выдававшие себя за итальянских врачей

Сотрудники Тбилисской прокуратуры выявили факт мошенничества в частной клинике «Тбилисская центральная больница», где двое сотрудников выдавали себя за специалистов. Мошенники в 2018 году дважды провели операцию пациенту, выдавая себя за итальянских специалистов. При этом ни у одного из них не было соответствующего сертификата. Вторая операция закончилась неудачно и пациент до сих пор находится в коматозном состоянии. Директор клиники и один из врачей задержаны, сообщает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Директор клиники обвиняется в служебной халатности, а двое его сотрудников – в мошенничестве при использовании должностного положения и незаконной медицинской деятельности, сообщает сегодня Главная прокуратура Грузии.

Следствием было установлено, что гражданин Н.Ц. обратился в клинику для получения консультации летом 2018 года. Его проконсультировал врач клиники В.К., который в настоящее время задержан.

Лечащий врач убедил пациента, что результаты исследований его состояния здоровья были отправлены в Италию, откуда были получены рекомендации оперировать пациента. При этом операцию, по его словам, должны были провести приглашенные из Италии хирурги.

Однако эту операцию 18 сентября 2018 года провел сам В.К., не имея государственного сертификата по специальности «ортопедия-травматология». Во время операции ему ассистировал второй обвиняемый сотрудник клиники — М.Х., который работал в клинике, хотя не имел никакого сертификата на осуществлении врачебной деятельности.

После операции у пациента возобновились боли, после чего он снова обратился в клинику. В.К. настоял на проведении повторной операции, аргументируя это тем, что такова рекомендация итальянских специалистов и операцию еще раз проведут приглашенные из этой страны врачи.

Повторную операцию те же самые «итальянские врачи» провели 10 декабря 2018 года. Из-за невнимательности и допущенных ошибок, состояние пациента ухудшилось и на сегодняшний день он находится в коматозном состоянии, — отмечает прокуратура.

Следствие установило, что в период проведения операций клиникой управлял Г.Л., который не выполнил свои должностные обязанности – не проконтролировал наличие сертификатов у работающих в его клинике врачей и не знал о процессе лечения вышеупомянутого пациента.

В итоге директор больницы обвиняется в халатности, повлекшей тяжкие последствия, ему грозит лишение свободы на срок от 2-х до 5 лет.

В.К. проходит по статье «Незаконная врачебная или фармацевтическая деятельность, повлекшая причинение вреда здоровью», ему грозит лишение свободы от 6 до 9 лет.

М.Х. покинул территорию Грузии и отказался явиться в следственные органы, ему заочно было представлено обвинение в незаконной врачебной или фармацевтической деятельности, повлекшей причинение вреда здоровью.