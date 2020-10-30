Wizz Air может восстановить базу в Грузии весной 2021 года

Венгерский лоукостер Wizz Air возможно восстановит базу полетов в Кутаиси весной 2021 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

По словам министра, компания была вынуждена сократить свои базы и прекратить полеты из-за пандемии коронавируса, но сейчас она все еще рассматривает возможность восстановления базы в Грузии.

"Wizz Аir предполагает, что весной восстановит базу в Грузии. Это означает, что это было временное решение, вызванное пандемией коронавируса, и во многих странах авиакомпаниям и Wizz Air пришлось сократить свои базы и прекратить полеты, но теперь она видит положительную траекторию в развитии нашей экономики и говорит, что весной, скорее всего, база будет восстановлена здесь", - заявила Турнава журналистам.

Как сообщила глава Минэкономики, авиакомпании с оптимизмом смотрят на дальнейшие перспективы полетов в Грузию, а также на перспективы восстановления туризма. Хотя, по ее словам, это произойдет не мгновенно, а будет происходить поэтапно.

Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров, что значительно способствовало усилению авиасообщения и туризма в последние годы.

Компания была фаворитом среди любителей путешествовать по Европе. Лоукостер выполнял свои рейсы из Кутаисского международного аэропорта.