Премьер-министр Грузии проголосовал на парламентских выборах

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Георгий Гахария проголосовал на пятом избирательном участке в Мтацминдинском районе Тбилиси, сообщает Trend в субботу со ссылкой на грузинские СМИ.

«Я голосовал за европейское, западное государство, построенное на демократических ценностях, справедливости и экономически прочном фундаменте», - сказал Гахария.

По словам премьера, он голосовал за будущее, потому что никто не может представить себе возврата в прошлое.

«Предвыборная среда, кампания отвечали всевозможным демократическим требованиям. Соответственно, я голосовал за европейское, западное государство, за государство и людей, которые знают цену свободы, достоинства, демократических ценностей, справедливости и экономически сильной основы. Конечно, я голосовал за Грузию, которая сегодня намного лучше, чем вчера, а завтра будет даже лучше, чем сегодня», - сказал Гахария.

По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах 31 октября 2020 года зарегистрированы 3 526 023 избирателя. В том числе 14 170 избирателей за рубежом и 3 511 853 избирателя в Грузии.

По всей стране граждане могут голосовать на 3 657 избирательных участках. За границей открыты 55 избирательных участков. В порядке исключения в пенитенциарных учреждениях открыты 11 спецучастков, а с учетом пандемии коронавируса, для граждан, находящихся в карантинных пространствах, на самоизоляции и в стационаре, которые внесены в т.н спецсписки, открыты 127 ковид-участков.

В парламентских выборах 31 октября 2020 года примут участие 50 политических субъектов, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией. В 30 мажоритарных округах зарегистрировано 500 кандидатов в мажоритарии от 50 политических субъектов и гражданских инициативных групп.

(Автор: Тамилла Мамедова)

(Автор: Мамедова Тамилла)