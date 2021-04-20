Большинство граждан Грузии выбирает вакцину Pfizer

Грузия 20 апреля 2021 13:39 (UTC+04:00)
Большинство граждан Грузии выбирает вакцину Pfizer

Большинство граждан Грузии, зарегистрировавшихся на специальном портале предварительной вакцинации Минздрава, выбирает препарат Pfizer, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

К этому времени на портале зарегистрировались около 32 тысяч человек.

Большая часть зарегистрированных для вакцинации выбирают препарат Pfizer, далее следуют Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Novavax, Sinopharm и Sinovac Biotech Co.

Минздрав Грузии создал и задействовал портал предварительной регистрации, посредством которого регулирует и управляет процессом вакцинации.

На портале можно заранее пройти регистрацию на вакцинацию и самому выбрать желаемую вакцину. Для регистрации граждане должны заполнить регистрационную форму.

Из списка предлагаемых вакцин можно выбрать максимум три.

Пройти предварительную регистрацию могут лица старше 18 лет. Главная цель задействования этого портала – оценить ожидания и интересы граждан, связанные с вакцинами.

На данный момент в Грузии доступны вакцины AstraZeneca и Pfizer, однако страна ведет переговоры и с другими производителями. Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта.

На первом этапе вакцинировали врачей, которые относятся к самой большой группе риска, однако из-за низкой активности программа вакцинации расширилась и к медикам добавились лица старше 65 лет, лица старше 55 лет, а также лица, находящийся на диализе или пациенты с пересаженными органами.

Грузия получила и сто тысяч доз китайской вакцины Sinopharm, однако этим препаратом в стране пока не вакцинируют. Предположительно, регистрация на китайскую вакцину в Грузии начнется с 27 апреля.

По последним данным, в Грузии прививку от коронавируса сделали 30 209 человек.

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