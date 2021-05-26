LOT Polish Airlines начнет выполнять прямые рейсы в Батуми

С 7 июня польская авиакомпания LOT Polish Airlines будет выполнять прямые рейсы по маршруту Варшава — Батуми – Варшава, полеты добавляются только на лето. До сих пор авиаперевозчик летал исключительно в Тбилиси, Trend со ссылкой на Business Грузия.



Рейсы Варшава-Батуми-Варшава будут выполняться каждый понедельник с 7 июня по 27 сентября.



Помимо LOT, из Польши в Грузию летает венгерский лоукостер Wizzair, в конце мая будут возобновлены рейсы по направлению Варшавы и Гданьска.