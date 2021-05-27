Увеличен потребительский тариф на газ для жителей Тбилиси
Жители Тбилиси будут с 1 июля платить за кубометр газа 53.972 тетри вместо 46,138 тетри. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в решениии Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения.
Решение корректировать тарифы GNERC принял в четверг с целью обеспечения безопасного и надежного газоснабжения Тбилиси.
Публичное административное разбирательство в GNERC по установлению тарифов на природный газ для Tbilisi Energy началось 18 февраля этого года на основании запроса самой компании.
С начала 2020 года жители Тбилиси платят за кубометр газа 46,138 тетри. Тариф вступил в силу с 1 января 2020 года и должен был действовать до 31 декабря 2022 года.
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