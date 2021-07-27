В Грузии подтверждены случаи заражения штаммом "дельта +" коронавируса

В Грузии подтверждены два случая заражения «дельта +», заявил директор Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на Грузинские СМИ.

При этом, как заявил Гамкрелидзе на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета по коронавирусу, 40-50 процентов подтвержденных случаев коронавируса приходятся на штамм «дельта».

«У нас есть два лабораторно подтвержденных случая «дельта +». Согласно тому, что мы видим в Лугаре каждый день, до 40-50 процентов в стране «дельта» заменил британский штамм», — сказал Гамкрелидзе.

В то же время, по словам заместителя руководителя Национального центра контроля заболеваний Пааты Имнадзе, штамм «дельта +» также легко распространяется.

Согласно информации, в Грузии выявлено 3666 новых случаев коронавируса. За последние 24 часа в стране выздоровели 1335 человек. 17 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.

Всего в Грузии выявлено 407 689 случаев заражения коронавирусом, из которых 376 088 человек выздоровели и 5731 умер.