Грузия готова оказать Турции любую помощь - Премьер

Выражаю искренние соболезнования и сочувствие нашей дружественной Турции из-за гибели людей и нанесенного Турции ущерба в результате пожаров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на 1tv.ge, говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Глава правительства заявил, что Грузия готова оказать Турции любую помощь.

«Мы следим за сообщениями о масштабных лесных пожарах в южных регионах нашего стратегического партнера — Турции. Выражаю искренние соболезнования и сочувствие нашей дружественной Турции из-за гибели людей и нанесенного Турции ущерба в результате пожаров.

Грузия выражает солидарность с турецким правительством и народом в это тяжелое время.

От имени правительства Грузии готов оказать любую помощь соседней Турции», — сказано в заявлении премьер-министра Грузии, которое распространяет Администрация правительства Грузии.