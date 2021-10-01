МВД Грузии опубликовало видео перевода Саакашвили в пенитенциарное учреждение (ВИДЕО)
Министерство внутренних дел Грузии распространило видеокадры перевода бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в учреждение по исполнению наказаний, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
Саакашвили был задержан сегодня.
Напомним, бывший президент Грузии, председатель Исполнительного совета по реформам Украины Михаил Саакашвили сегодня утром опубликовал на своей странице в соцсети пост, где говорит, что въехал в страну нелегально и уже находится в Грузии.
Позже он опубликовал видеообращение, в котором также указал на то, что он находится в Батуми.
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