Грузия создала стабильную экономику для аутсорсинга - Ryan Strategic Advisory

БАКУ /Trend/ - Правительство Грузии создало стабильную экономику, в которой может функционировать сектор аутсорсинга - передача на обслуживание другой компании непрофильных бизнес-процессов. Об этом говорится в исследовании Ryan Strategic Advisory "Invest in Georgia", сообщает Trend.

Тот факт, что грузинский сектор аутсорсинга бизнес-процессов развился за последнее десятилетие, является еще одним доказательством динамичности и способности региона к самореализации в условиях глобальной конкуренции, говорится в исследовании.

Грузия вышла на нишу аутсорсинга с целенаправленным предложением бизнес-услуг, привлекая внимание западного рынка потребителей.

Налоговая политика Грузии по своей сути благоприятна для инвесторов. Налоги на доходы физических лиц в настоящее время составляют 20 процентов, а единый корпоративный подоходный налог составляет 15 процентов, говорится в исследовании.

Грузия является одной из самых благоприятных стран для новых инвесторов из-за низкого уровня бюрократии.

Также страна разработала определенные меры для сокращения различных расходов, включая гранты в размере до 230 тысяч долларов для новых проектов.

"Грузия может предоставить предпринимателю большое количество локаций. Это означает, что человеческие ресурсы и недвижимость не находятся под таким давлением, как это было бы, если они были сосредоточены в одном месте. Это обеспечивает более стабильную операционную среду для аутсорсинга бизнес-процессов", - говорится в исследовании.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Эльдар Пашаев)