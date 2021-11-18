В Грузии число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило 800 тысяч

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 4 446 новых случая заражения коронавирусом, 5 320 человек выздоровели, 77 - скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране проведены 50 026 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 800 293, при этом 737 316 человек выздоровели, 11 289 - скончались.

В настоящее время 52 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 505 - на стационарном лечении.

По состоянию на 18 ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более двух миллионов человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 7 307 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова)