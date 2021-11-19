В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 4 278 новых случаев заражения коронавирусом, 4 154 человека выздоровели, 63 - скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на грузинский правительственный сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране проведены 51 298 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 804 571, при этом 741 470 человек выздоровели, 11 352 - скончались.

В настоящее время 41 человек в стране находится в связи с коронавирусом на карантине, 6 490 - на стационарном лечении.

По состоянию на 19 ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более двух миллионов человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 7 099 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)