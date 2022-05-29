Грузия за год увеличила импорт пшеничной муки в разы

БАКУ /Trend/ - Грузия в марте 2022 года увеличила импорт пшеничной муки почти в 11 раз в количественном выражении по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года (806 тонн) - до 8 724 тонн, сообщает Trend со ссылкой на сайт Business Press News (BPN).

В стоимостном выражении грузинский импорт пшеничной муки вырос за год с 241 700 до 2,5 миллиона долларов.

В топ-4 основных экспортеров пшеничной муки в Грузию в 2021 году вошли:

1. Россия - 8 612 тонн (на сумму 2,5 миллиона долларов)

2. Турция - 92 тонны (на 57 400 долларов)

3. Италия - 12,5 тонны (на 14 тысяч долларов)

4. Франция - восемь тонн (на 10 200 долларов).

Россия в прошлом году стала основным экспортером пшеничной муки в Грузию. Доля РФ в суммарном грузинском импорте пшеничной муки в 2021 году составила 98,7 процента.