Обнародован бюджет Аджарии на 2023 год

Бюджет Аджарской автономной республики в 2023 году составит 482,3 миллиона лари, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Поступления бюджета Аджарии прогнозируются на уровне 481,5 миллиона лари, а ассигнования – на уровне 482,3 миллиона лари. При этом доходы бюджета автономии в 2023 году составят 432,1 миллиона лари, из которых 420 – налоговые поступления. Размер грантов для Аджарии составит 371,4 тысячи лари.

Основным приоритетом для автономной республики станет туризм. Только на рекламу и развитие региона власти намерены потратить 15,9 миллиона лари. При этом на развитие туристической инфраструктуры – 4,5 миллиона лари, туристический маркетинг на местном и международном рынке – 8,7 миллиона лари.

Кроме того, приоритетным для правительства Аджарии станет развитие транспортной инфраструктуры, на которую в 2023 году будет потрачено 67,2 миллиона лари. На развитие дорог власти планируют потратить 62,7 миллиона лари, а на охрану окружающей среды – 6,7 миллиона лари. Еще 100 миллионов получат районы, входящие в автономию. А вот на здравоохранение и социальную защиту будет потрачено 33,2 миллиона лари, откуда 12,3 миллиона пойдет на финансирование медицинской помощи населению, а 8,7 миллиона – на социальную помощь. На образование власти планируют потратить 64,4 миллиона лари, откуда 7,7 миллиона пойдет на финансирование школ, а 9,7 – на финансирование вузов.