Продолжается акция у парламента Грузии

Акция протеста проходит перед парламентом Грузии. К законодательному органу пришли студенты, участницы «Марша женщин», рядовые граждане, а также представители оппозиции, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В своих выступлениях участники акции отметили, что женщины не отступятся от европейского выбора страны.

"Европейский выбор у нас не отнять, Европа — наш конституционный выбор", — говорят участники акции.

На акции прозвучал государственный гимн Грузии, произносятся и речи. Автодорога на проспекте Руставели перекрыта.