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Продолжается акция у парламента Грузии

Грузия Материалы 8 марта 2023 18:49 (UTC +04:00)
Продолжается акция у парламента Грузии

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Акция протеста проходит перед парламентом Грузии. К законодательному органу пришли студенты, участницы «Марша женщин», рядовые граждане, а также представители оппозиции, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В своих выступлениях участники акции отметили, что женщины не отступятся от европейского выбора страны.

"Европейский выбор у нас не отнять, Европа — наш конституционный выбор", — говорят участники акции.

На акции прозвучал государственный гимн Грузии, произносятся и речи. Автодорога на проспекте Руставели перекрыта.

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